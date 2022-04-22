Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz - Haberler

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Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den hamle geldi. Mesut'un menajeri Erkan Söğüt, sözleşmedeki kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu yönetime hatırlatıp, karardan geri dönmelerini talep etti.

Beklenmedik şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, haklarını kullanmaya karar verdi. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncunun durumunu görüştü.

Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

Başkan Ali Koç'un olmadığı görüşmede Mesut Özil'in menajeri taleplerini bildirdi. Sözcü'deki habere göre;Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp "Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı restini çekti.

Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

Gurbetçi oyuncunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi. Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor. Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için "Kadro dışı bırakılamaz" maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor.

Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Sosyal medyadan tek başına yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

Spor

Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Haluk Sezer:

Demek şöhret böyle bir şey. Zirveye çıkmak için gayret edip çok çalışırsın,çıkacak bir şey olmayınca inişte kolaylaşıyor.Sanatta sporda çok örnekleri var

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