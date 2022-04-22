Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

Beklenmedik şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, haklarını kullanmaya karar verdi. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncunun durumunu görüştü.

MADDEYİ HATIRLATTI

Başkan Ali Koç'un olmadığı görüşmede Mesut Özil'in menajeri taleplerini bildirdi. Sözcü'deki habere göre;Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp "Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı restini çekti.

AYRILIK KAPISI AÇILDI

Gurbetçi oyuncunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi. Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor. Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için "Kadro dışı bırakılamaz" maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor.

BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Sosyal medyadan tek başına yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

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