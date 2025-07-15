Saul Niguez, Trabzonspor'a Transfer Olabilir

Saul Niguez, Trabzonspor'a Transfer Olabilir
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Atletico Madrid'le sözleşmesini feshederek Trabzonspor'a transfer olmak üzere olan Saul Niguez, Avrupa'da kalmak istiyor. Trabzonspor'un, oyuncunun menajeriyle yürütülen görüşmelerde bonservis ödemeden transferi gerçekleştirmeye çalıştığı bildiriliyor.

İSPANYA basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'in takımıyla sözleşmesini feshederek Trabzon spor'a transfer olması gündemde.

Football-Espana'nın haberinde, İspanyol futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği ve Avrupa'da kalmak istediği ifade edildi. Bu kapsamda Trabzon spor'un devreye girdiği, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS ise Trabzonspor'un, eski futbolcusu Stefan Savic aracılığıyla Saul'ü ikna etmeye çalıştığını, bordo-mavililerin bu transferi bonservis ödemeden tamamlamak istediğini yazdı. Haberde, Atletico Madrid'in oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için fesih sürecine sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan, TransferFeed ve FootBoom gibi uluslararası transfer siteleri, Trabzonspor'un Saul Niguez için resmi teklif sunduğunu ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını iddia etti. Aynı kaynaklarda yer alan bilgilere göre; transferin gerçekleşmesi halinde bordo-mavililer, yıldız futbolcuyu bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

Trabzonspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, Saul'ün ise 4 yıllık kontrat ve bonuslarla birlikte yıllık 3.5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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