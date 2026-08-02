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Satrançın kalbi Denizli’de atmaya devam ediyor

Satrançın kalbi Denizli’de atmaya devam ediyor
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Türkiye Satranç İkinci Ligi ve Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, yaklaşık bin sporcunun katılımıyla Ağustos ayında Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Satranç İkinci Ligi ve Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, yaklaşık bin sporcunun katılımıyla Ağustos ayında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Satranç Federasyonu'nun organizasyonunda Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılacak yarışmalar için geri sayım başladı.

Her sene büyük çekişmeye sahne olan Türkiye Satranç İkinci Ligi 02-09 Ağustos 2026 tarihleri arasında Pamukkale Satranç Salonunda yapılacak. Birinci Lig'e yükselme mücadelesi verecek olan 33 takımdan 330 yerli ve yabancı sporcu, en iyi hamlelerini takımlarınin başarısı için yapacak. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 09-16 Ağustos 2026 tarihlerinde yine aynı salonda gerçekleşecek. İkinci Lig'e terfi edebilmek için kıyasıya rekabete girecek olan 72 takımdan 576 sporcu, şampiyonluk kupasını kaldırabilmek ve bir üst lige adını yazdırabilmek için hünerlerini sergileyecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek usta satrançcıları ve genç yetenekleri ağırlamaya hazırlanan Denizli'de hazırlıklar devam ediyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, iki önemli organizasyon için Denizli'de buluşacak tüm sporculara ve kulüplere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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