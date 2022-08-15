Satranç turnuvasında kıran kırana mücadele devam ediyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından yurt genelinde düzenlenen Şehit Dursun Önkuzu Yaz Gelişim Programı, tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından yurt genelinde düzenlenen Şehit Dursun Önkuzu Yaz Gelişim Programı, tüm hızıyla devam ediyor.

Program çerçevesinde Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda satranç turnuvası gerçekleştirildi. Ocak binasında düzenlenen etkinliğe Ülkücü gençler yoğun ilgi gösterdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan satranç turnuvası gün boyu devam etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, "Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin talimarlarıyla Şehit Dursun Önkuzu Yaz Gelişim Programı çerçevesinde dördüncü etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ülkü Ocakları Orta Öğretim birimimiz öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılımın yoğun olması beni ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçen Ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Türk Gençliğinin her alanda kendini geliştirmesi için uğraş vermeye devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ