Satranç Samsun İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda ilkokul öğrencilerinin mücadelesi nefes kesti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Satranç İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen il birinciliği turnuvası, İlkadım Satranç Salonu'nda yapıldı. 45 okulun katıldığı turnuvada 70 kız ve 145 erkek olmak üzere toplam 224 öğrenci yarıştı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada Ela Küçük, Aslı Gülce Aydın, Melike Yurdakulu, Ayşe Mine Oran, Bengisu Ayazoğlu ve Zeyne Aksuoğlu'ndan oluşan Şehit Selman Özay İlkokulu 2. Takımı, Okul Sporları Minikler A Kız Kategorisinde il birinciliğini kazandı. 14 okulu geride bırakan kız takımı, turnuvanın sonunda kupanın sahibi oldu. Turnuvada ikinciliği Mustafa Kemal İlkokulu, üçüncülüğü ise Özel B. İlkokulu kazandı.

30 okuldan 145 öğrencinin yarıştığı erkeklerde ise Okul Sporları Minikler A İl Birinciliği Genel Kategori Kategorisinde Seyit Ali Asan, Ali Bulut Birinci, Kerem Yahya Ömür, Muhammet Malkoç, Çınar Kürşad Cengiz ve Ali Bera Öztürk'ten oluşan Şehit Selman Özay İlkokulu takımı il üçüncüsü oldu. Turnuvada T. Samsun Koleji Özel İlkokulu birinci, Özel İlkadım U. İlkokulu ise ikinci oldu.

Turnuvada başarılı bir performans gösteren Şehit Selman Özay İlkokulu öğrencileri, kupalarını öğretmen ve antrenörleri Andan Apaydın ile birlikte kaldırdı. - SAMSUN