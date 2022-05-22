Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı - Haberler

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Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı

Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı federasyon başkanı Gülkız Tulay'ın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı federasyon başkanı Gülkız Tulay'ın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, toplantının Gülkız Tulay'ın konuşmasıyla başladığı belirtildi.

Toplantı kapsamında federasyon başkan vekili Fatih Maden ve genel sekreter Mehmet Sedat Fırat'ın sunumlar yaptığı ve il temsilcilerinin gruplara ayrılarak çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

İzmir, Spor, Haberler

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