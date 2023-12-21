Üye Girişi
Haberler

Sason'da voleybol turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Sason ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Sason ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

İlçe genelinde 16 okul ve 160 sporcunun katıldığı turnuvada, kızlarda Şehitler Ortaokulu birinci, İstiklal Ortaokulu ikinci, Ergünü Ortaokulu üçüncü, erkeklerde Yücebağ Bist Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Şehitler Ortaokulu ikinci, Erdemli Ortaokulu üçüncü oldu.

Sason Kaymakamı Murat Mete'nin destekleriyle böyle bir turnuva yaptıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini verdi.???????

Kaynak: AA / Spor

Cumhuriyet voleybol Yücebağ Sason Turnuva Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title