Sason'da voleybol turnuvası düzenlendi

Sason ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

İlçe genelinde 16 okul ve 160 sporcunun katıldığı turnuvada, kızlarda Şehitler Ortaokulu birinci, İstiklal Ortaokulu ikinci, Ergünü Ortaokulu üçüncü, erkeklerde Yücebağ Bist Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Şehitler Ortaokulu ikinci, Erdemli Ortaokulu üçüncü oldu.

Sason Kaymakamı Murat Mete'nin destekleriyle böyle bir turnuva yaptıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini verdi.???????