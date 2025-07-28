Şaşkına çeviren olay! Kulübüne haber vermeden Rusya'ya imza attı
MKE Ankaragücü, yıldız oyuncusu Renaldo Cephas'ın kulübün bilgisi dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod ekibiyle sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp yetkilileri, bu durumun kendilerine haber verilmeden gerçekleştiğini ve bu konuda hukuki süreç başlatıldığını belirtti.
Mke Ankaragücü, yıldız oyuncusu Renaldo Cephas'ın kulübün bilgisi dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod ekibiyle sözleşme imzaladığını açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, takımın önemli isimlerinden Renaldo Cephas, yönetimin bilgisi ve onayı olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla sözleşme imzaladı.
KULÜBÜN HABERİ OLMADAN RUSYA'YA TRANSFER OLDU
MKE Ankaragücü, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verdi. Kulüp, bu transfer sürecine ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.
DAVA AÇILIYOR
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır." denildi.