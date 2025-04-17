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Sarunas Jasikevicius, Euroleague'de Yılın Başantrenörü Seçildi

Sarunas Jasikevicius, Euroleague'de Yılın Başantrenörü Seçildi
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Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague'de 'Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü' ödülünü kazandı. Jasikevicius, bu ödülü kazanan ilk Litvanyalı başantrenör olurken, normal sezonu 23 galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, Euroleague'de ikinci sırada yer aldı.

THY Euroleague'de 2024-2025 sezonunda 'Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü', Fenerbahçe'nin Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius oldu.

THY Euroleague'de normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli olmaya devam ediyor. Euroleague'in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un, 'Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü' ödülüne layık görüldüğü ifade edildi. Jasikevicius, Euroleague'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen ödülü ilk kez kazandı. Euroleague'de yılın başantrenörü seçilen ilk Litvanyalı olan Sarunas Jasikevicius, aynı zamanda oyuncu olarak kupayı kazanan ve ligin en iyi başantrenörü seçilen ilk isim oldu.

Fenerbahçe, THY Euroleague'de normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.

Jasikevicius, bu ödülü kazanan 13. farklı başantrenör oldu

Sarunas Jasikevicius, Euroleague'de bu ödülü kazanan 13. farklı başantrenör oldu. Daha önce yılın başantrenörü olarak Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Georgios Bartzokas, Ettore Messina, Pablo Laso, Dimitris Itoudis, Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt ve Chus Mateo seçilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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