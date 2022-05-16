Şarkışlalı wushucular, Avrupa Şampiyonası'ndan 6 madalyayla döndü - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinden wushucular, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ilçeye döndü.

Milli sporcular, aileleri ve spor kulübü yöneticilerinin organize ettiği program kapsamında ilçede davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Burada konuşan milli takım antrenörü Şengül Şahin, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

İlçede bir ilki başardıklarını belirten Şahin, "Bundan sonraki hedefimiz Dünya Şampiyonası'ndan derecelerle dönmek." diye konuştu.

Avrupa Wushu Federasyonu Teknik Komite Başkan Yardımcısı Salih Urhan ise Sivas kafilesi olarak şampiyonaya 10 sporcuyla katıldıklarını ifade etti.

54 milli wushucunun şampiyonada ter döktüğünü aktaran Urhan, "Sivas kafilesinden 10 kişilik gurubun beşi Sivas'tan, beşi de Şarkışla'dan. İlçe için bu bir rekordur. Türkiye'de, başka bir ilçede böyle bir rekor olmamıştır. Bir ilçeden 5 sporcunun gitmesi, bu ülkenin spora verdiği desteği göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Samet Şahin, bundan sonraki süreçte de başarılarını sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Tai-Tai-chiquan ve Tai-chjian dallarında Avrupa şampiyonluğu kazanan Feyza Özgür ise Türk bayrağını dalgalandırdığı için mutlu olduğunu söyleyerek, bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlyas Uzundağ da başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Şampiyonada, Şarkışla ilçesinden Feyza Öztürk 2 altın madalya, Abdullahsamed Öztürk iki ayrı kategoride 2 gümüş madalya, Çağrı Koç gümüş ve Yiğit Koç bronz madalya kazandı.