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Şarkışla'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

Şarkışla'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçı, belediye binasında kurulan dev ekrandan izlendi. Vatandaşlara çay ve poğaça ikram edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.

Vatandaşlar, maç için dev ekran kurulan belediye binasında bir araya geldi.

Karşılaşmayı izleyen vatandaşlara çay ve poğaça ikramında bulunuldu.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, A Milli Futbol Takımı'na destek veren herkese teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Muharrem Delice
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