Sarız Anadoluspor'a 3 puan silme cezası

Sarız Anadoluspor, İl Disiplin Kurulu kararı ile 3 puanı silindi.

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Sarız Anadoluspor ligin 2.haftasında oynadığı ve 10-0 kazandığı Büyüleyenspor maçı ile ilgili İl Disiplin Kurulu'ndan farklı bir karar çıktı. İl Disiplin Kurulu, Sarı Anadoluspor ile ilgili hükmen 3-0 mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi. Açıklanan karar sonrası 6 puana erişen Sarız Anadoluspor'un puanı sıfır olarak güncellendi.

Kayseri İl Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, "8 Ekim 2023 tarihinde oynanan Sarız Anadoluspor-Büyüleyenspor futbol müsabakasında Büyüleyenspor Kulübünün İl Disiplin Kurulu Başkanlığına vermiş olduğu dilekçenin incelenmesinden sonra; Sarız Anadoluspor Kulübünün esame listesinde yer almayan futbolcuların müsabakada oynatıldığı tespit edilmiştir. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde Futbol Müsabaka Talimatı madde 22/ç hükmü uyarınca talimata aykırı hareket eden Sarız Anadoluspor'un 3-0 hükmen yenik sayılmasına, Futbol Müsabaka Talimatı madde 23/4 uyarınca Büyüleyenspor'un 0-3 hükmen galip sayılmasına, ayrıca Sarız Anadoluspor kulübünün 3 puanının silinmesine, 71870 lisans no'lu Emrah Erdoğan'a Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 47/b, ve 97. Maddeleri gereğince 2 ay süreyle hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ