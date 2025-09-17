Haberler

Sarıyer, Yılmaz Vural ile Anlaştı

Sarıyer, Yılmaz Vural ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile tekrar anlaştığını duyurdu. Vural, daha önce de 1996-1997 yıllarında Sarıyer'i çalıştırmıştı.

Sarıyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz Vural'ı takımın başına getirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz."

72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 yıllarında Sarıyer'i çalıştırmıştı. - İSTANBUL

