Trendyol 1. Lig: Sarıyer: 1 Ümraniyespor: 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sarıyer, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Ümraniyespor'un gollerini Benny ve Batuhan Çelik atarken, Sarıyer'in tek golü Eze'den geldi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Hasan Emre Yeşilyurt (Aytaç Kara dk. 46), Kulasin (Dembele dk. 46), Poko (Regattin dk. 78), Silva, Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 78)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fethi Özer, Oğuzhan Yılmaz, Hamidou Traore, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Hoti dk. 83), Atalay Babacan (Bardhi dk. 71), Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 84), Barış Ekincier (Kosoko dk. 90+5), Batuhan Çelik

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Kubilay Aktaş

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Goller: Benny (dk. 11), Batuhan Çelik (dk. 41) (Ümraniyespor), Eze (dk. 64 pen.) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Metehan Mert (Sarıyer) - İSTANBUL

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
