Sarıyer, Süper Lig Hedefliyor

Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer Kulübünde başkan Salih Bayraktar, şimdiki hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Dün konuk olduğu İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Başkan Salih Bayraktar, taraftarın İstanbul Boğazı'nda teknelerle yapacağı kutlama öncesinde lacivert-beyazlı kulübün kafeteryasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih Bayraktar, Sarıyer'in Türk futbolu için önemine dikkati çekerek, "Sarıyer, 13 yıl Süper Lig'de top oynamış, Balkan Kupası'nı kazanmış, 1940 yılında balıkçı camiası tarafından kurulmuş bir kulüptür. Dikkat ederseniz kulübün armasında da iki tane balık vardır. Bizim bir donanmamız da var. Şampiyonluk kutlamalarında geleneksel olarak boğaz turu yapıyoruz. Özlemiştik bu turları. İnşallah kulübü daha da iyi yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.

"Bizim değerlerimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üstündedir"

Bayraktar, lacivert-beyazlı kulübün yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayarak, "Ben, 2 sene önce başkan değildim. Yönetimde de değildim. O zaman konuştuğumda rotamızın şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bu hayal, bugün gerçekleşti. Şimdi de 'Rotamız Süper Lig.' diyoruz. Hayal etmek güzeldir. Bizim şampiyonluğumuz, bu toplumun birliğinden daha önemli değildir. Kulüp başkanları olarak bizim eksiklerimiz varsa bunları düzeltmemiz gerekiyor. Sonrasında da zaten diğer taraflar kendini düzeltir. Maalesef bir takım olumsuzluklar yaşanabiliyor. Hiçbir zaman şampiyonluk adına her şeyi mübah görmemek lazım. Bizim değerlerimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üstündedir. Bugün rakiplerimizden Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Adana 01 FK, İskenderunspor, Isparta 32 Spor ve Altay bizim kardeşimizdir. Biz, mücadeleyi sahada göstermeliyiz. Sahada rakibiz. Saha dışına çıktığımızda da dost olmamız gerekiyor. Taraftarımızdan da bir ricam var. Asla bu şampiyonluğu yaşarken rakiplerimizi rencide etmesinler." şeklinde konuştu.

Bayraktar, stadın artık taraftarlar için küçük gelmeye başladığını belirterek, "En son maçta bunu yaşadık. Stadın kapasitesinin çok üstünde seyirciyi maça almak zorunda kaldık. Bir o kadar taraftar da dışarda kaldı. Bir tribün projemiz başlatıldı. Sarıyer, futbol kültürü olan bir yer. Sarıyer, futbola da çok fayda sağlamış bir ilçe. Sarıyer, buradan ibaret de değil. Sarıyer, sempatisi olan bir kulüp. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da böyle. Onlar da bir ilçe takımı. Onların Türkiye'nin her tarafında taraftarı var. Sarıyer de gerçekten böyle bir camia." değerlendirmesinde bulundu.