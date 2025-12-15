Haberler

Sarıyer Spor Kulübü'nden İstanbulspor maçının hakemine tepki

Sarıyer Spor Kulübü, İstanbulspor'a karşı oynanan maçta VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in yanlı kararlar verdiğini belirterek, konuyla ilgili adli ve idari süreçleri başlattıklarını açıkladı.

Sarıyer Spor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında iç sahada İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik'in kulüp aleyhine yanlış kararlar verdiğini belirten bir açıklama yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "VAR hakemi Davut Dakul Çelik müsabaka boyunca tarafsızlığını koruyamamıştır. Şikayet başvurumuzun ekinde teslim edilen CD görüntüsündeki müsabaka pozisyonu açıkça incelendiğinde görülecektir ki rakip takımın 66 numaralı futbolcusu ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale etmekte olup topun gidiş yönünü açıkça değiştirmektedir. Bu pozisyonun VAR odasında incelenmiş ve açıkça penaltı pozisyonu olmasına rağmen müsabaka VAR hakemi tarafından ilgili pozisyona 'penaltı yok' yorumu yapılarak devam kararı verilmiştir. Aynı müsabaka içerisinde meydana gelen bir başka pozisyonun incelenmesi neticesinde; Sarıyer Spor Kulübü lehine gerçekleşen ve gol çizgisi teknolojisi ile desteklenmesi halinde dahi gol olarak değerlendirilmesi gereken, son derece açık ve net bir gol pozisyonunda, topun çizgiyi geçmediği gerekçesiyle gol kararı verilmemiştir. Oysa ki söz konusu pozisyon, VAR sistemi kapsamında çoklu kamera açılarıyla, ağır çekim ve yakın plan görüntüler üzerinden ayrıntılı şekilde incelenmeye son derece elverişli olup, VAR hakeminin bu pozisyonu incelememesi, yahut incelemiş olmasına rağmen Sarıyer Spor Kulübü aleyhine olacak şekilde orta hakemi yönlendirmesi, futbolun oyun kuralları, VAR protokolü ve hakemlik mesleğinin tarafsızlık ve objektiflik ilkeleri ile açıkça bağdaşmamaktadır. Sarıyer Spor Kulübü olarak; futbolun adil, tarafsız ve dürüst şekilde yönetilmesi adına gerekli adli ve idari süreçleri resmi olarak başlattığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz" cümlelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
