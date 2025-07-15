Sarıyer, Şenol Can ile Anlaştı

Sarıyer, Şenol Can ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, bu kararı resmi olarak duyurdu.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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