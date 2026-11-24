Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi.

Sarıyer'de Teknik Direktör Umut Eskiköy'ün istifası sonrası Hakan Kutlu ile anlaşma sağlandı. Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız'ın katıldığı imza töreninde 54 yaşındaki teknik adam kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sarıyerimize hoş geldin, Hakan Kutlu. Kulübümüz, A Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı. Hakan hocamıza Sarıyer ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta geride kalırken, Sarıyer 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı