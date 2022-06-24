Sarıyer'de Selçuk Kavaloğlu başkan adaylığını açıkladı Selçuk Kavaloğlu, TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer'e başkan adayı olduğunu açıkladı. Selçuk Kavaloğlu, TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer'e başkan adayı olduğunu açıkladı. TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer'de olağanüstü genel kurula sayılı günler kala Selçuk Kavaloğlu, başkanlığa adaylığını duyurdu. Kavaloğlu, güçlü bir yönetimle beyaz martıları eski günlerine kavuşturacaklarını söyledi. Selçuk Kavaloğlu, "26.06.2022 tarihinde yapılacak olan Sarıyer Spor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde uzun zamandır yaptığım liste çalışmalarımı tamamladım. Ekibimle aldığımız ortak karar neticesinde Sarıyer Spor Kulübü Başkanlığına adaylığımı açıklamaktayım. Amacımız ve hedefimiz Sarıyer'i eski parlak günlerine geri döndürmek. En kısa süre içinde Süper Ligde kalıcı olarak yer almasını sağlamaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Sarıyer Spor Kulübü Sarıyer Selçuk Spor Haberler

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