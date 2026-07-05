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Sarıyer, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sarıyer, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı yönetiminde akşam antrenmanı yaptı. Takım, ısınma, açma-germe ve kuvvet çalışmalarının ardından istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı gözetiminde akşam antrenmanı yaptı.

Isınma koşusunun ardından takım, açma germe çalışması gerçekleştirdi. Kuvvet ağırlıklı çalışmaların ardından İstanbul ekibi, istasyon çalışması yaptı.

Sarıyer, birinci ve ikinci etap kamp çalışmasını Bolu'da gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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