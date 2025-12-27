Haberler

Trendyol 1. Lig: Sarıyer: 1 Bodrum FK: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 51. dakikada Urie'den geldi. Maçtaki önemli anlar arasında Ajeti'nin atılan bir golün VAR ile iptal edilmesi de yer aldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrov, Metehan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıda topun başına geçen Seferi'nin sol tarafa vuruşunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı çeldi.

51. dakikada sağ taraftan savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Camara, ceza sahası içine girip topu arka direğe çevirdi. Bu noktada Urie'nin bekletmeden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

85. dakikada sol taraftan Dimitrov'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Ajeti, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

87. dakikada hakem Yiğit Arslan, VAR'ın uyarısıyla gol pozisyonunu incelemek üzere monitöre gitti. Ajeti'nin kafa topuna çıkarken Hasan Emre'yi formasından çektiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 80), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Fethi Özer dk. 90), Anziani, Hasan Emre Yeşilyurt, Regattin (Baran Ergül dk. 80), Dembele (Urie dk. 14, Eşref Korkmazoğlu dk. 90)

Yedekler: Alperen Uysal, Muhammed Mert, Anıl Koç, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Omar Imeri dk. 78), Ahmet Aslan (Mustafa Erdilman dk. 90), Mohamed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Adem Metin Türk dk. 65), Seferi

Yedekler: Bahri Tosun, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Gol: Urie (dk. 51) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Traore, Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Akyüz (Sarıyer), Seferi, Adem Metin Türk (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
