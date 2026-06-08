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Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile anlaşmaya vardı

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Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile yeni sezon için anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Boluspor'da 30 maçta 5 gol kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile anlaşmaya vardı.

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Boluspor'da toplam 30 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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