Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile anlaşmaya vardı
Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile yeni sezon için anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Boluspor'da 30 maçta 5 gol kaydetti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile anlaşmaya vardı.
İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Boluspor'da toplam 30 maçta 5 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Metin Arslancan