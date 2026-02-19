Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Haberler

Sarıyer ile Amedspor arasında oynanan maç öncesi tribünlerde bozkurt işaretleri yapan seyirciler dikkat çekti. Bu durum hızla yayıldı ve karşılaşma öncesi atmosfer futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. İstiklal Marşı okunurken de bu işaretlerin devam ettiği görüldü.

Sarıyer ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

BOZKURT İŞARETLERİ YAPILDI

Maç öncesi stadyumdaki tribünlerin büyük bölümünün bozkurt işareti yaptığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, karşılaşma öncesi atmosfer gündem oldu.

İSTİKLAL MARŞI'NDA DEVAM ETTİ

Tribünlerdeki bu görüntülerin, İstiklal Marşı okunurken de devam ettiği görüldü. Karşılaşma öncesindeki atmosfer, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

