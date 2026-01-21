Sarıoğlan'da düzenlenen satranç turnuvası başladı
Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası, farklı yaş gruplarından katılımla açılış töreni ile başladı. Organizasyon, zeka ve strateji tutkunlarını bir araya getirerek satranca olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.
Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası açılış töreni ile başladı.
KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen turnuva, farklı yaş gruplarından yoğun katılımla başladı.
Zeka, strateji ve sabrın ön planda olduğu organizasyonda, satranca olan ilginin artması hedefleniyor.
Turnuvaya katılanlara başarılar dileyerek yetkililer, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Turnuva, 28 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Hasan Baldık - Spor