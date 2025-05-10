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Sarıkamış'ta Uludağ Yangınında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Sarıkamış'ta Uludağ Yangınında Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Sarıkamış'ta düzenlenen anlamlı yürüyüş ile Uludağ'daki yangında hayatını kaybeden Yahya, Fikriye ve Berkin Usta anıldı. Katılımcılar, Usta ailesinin fotoğraflarını taşıyarak sessizce yürüdü ve acılarını paylaştı.

Sarıkamış'ta Uludağ yangınında hayatını kaybeden Yahya, Fikriye ve Berkin Usta anısına anlamlı yürüyüş yapıldı.

Uludağ'daki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve oğulları Berkin Usta, Sarıkamış'ta düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. EmdSnowsports Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda sporcu, vatandaş ve Usta ailesinin sevenleri katıldı.

Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Sarıkamış'ın simgesel noktalarında devam etti. Katılımcılar, Sarıkamış caddelerinde ellerinde Usta ailesinin fotoğraflarını taşıyarak sessizce yürüdü.

Etkinlik sonunda EmdSnowsports Kulübü Başkanı Efe Mert Delibaş, yaptığı açıklamada, "Uludağ'da yaşanan facia, hepimizin yüreğini dağladı. Yahya, Fikriye ve Berkin Usta; spor camiasının bir parçasıydı. Onları unutmayacağız. Bugün burada hem acımızı paylaştık hem de anılarını yaşatmak için bir araya geldik" dedi.

Yürüyüş, hem Usta ailesine duyulan sevgi ve saygıyı hem de spor camiasının acılar karşısındaki kenetlenmesini gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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