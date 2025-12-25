Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları sona erdi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları tamamlandı.

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonunun (FIS) gerçekleştirdiği kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup, bugün yapılan final yarışlarıyla son buldu.

Sarıkamış kayak merkezinde 21 farklı ülkeden 126 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Kayak merkezinde düzenlenen ödül ve madalya törenine konuşan Kars Valisi Ziya Polat, yıllar sonra Sarıkamış kupasını Sarıkamış'ta yapmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Polat, Sarıkamış'ın Türkiye'nin değil dünyanın en güzel karının vatan toprağıyla buluştuğu yer olduğunu belirterek, "Sarıkamış Sarıçam Ormanları arasında, kayak, bord yapmanın keyfinin yaşandığı ulusal ve uluslararası yarışmamalara ev sahipliği yapmıştı. Bundan sonrada yapacak güçte, altyapısı hazır bir tesisten bahsediyoruz.Tüm sporcularımız, hocalarımıza, hakemlerimize, federasyon başkanlığına, bakanlığımızın temsilcilerine, STK'lara, otellerimize, teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin de uzun bir aradan sonra FİS takviminde olan çok önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kayağın kalbi olan Sarıkamış'ımızda böyle bir organizasyonu yapmanın, başarıyla tamamlamanın mutluğun içerisindeyiz. Emek veren katkı koyan herkese şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bütün velilerimizi çocuklarıyla birlikte Türkiye'de aktif olan 45 tane kayak pistimize bekliyorum. Pistlerimizde onları ağırlamak kayak sporuyla buluşturmak bizim için mutluluk olacaktır." diye konuştu.

Yarışmalarda altın madalya Sıla Kara ise "Yarışma benim için bayağı güzel geçti. Üç yarışın üçünde de altın madalya kazandım. Şu an dünyanın ve Avrupa'nın birçok yerinde kar olmadığından dolayı büyük slalom yapılamıyor. Ama biz Sarıkamış'ta bu yarışı yaptık herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan yarışlarda kadınlar kategorisinde Sıla Kara birinci, Ada Hasırcı ikinci, Kseniya Grıgoreva üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Samuel Todd Saunders birinci, Kamiljon Tukhtaev ikinci, Diaco Abrishami üçüncü oldu.

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup, üç gün boyunca dereceye giren sporculara madalya ve ödül verilmesiyle sona erdi.