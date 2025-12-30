Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde "Bu toprakta izin var" sloganıyla Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek.

Bakanlığın açıklamasına göre gençlere tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak, atalarının zor şartlar altında gösterdiği fedakarlıkları anlamalarını sağlamak amacıyla geleneksel hale gelen Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer alacağı anma etkinliklerine, binlerce genç ve vatandaş katılacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi Ankara'dan Kars'a tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Gençler ve şehit çocuklarından oluşacak kafile, Sarıkamış'a Doğu Ekspresi ile gidecek. Kafile, 2 Ocak Cuma günü Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış yolculuğuna çıkacak.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Bakan Bak'ın katılımıyla Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapılacak. Açılışın ardından meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek.

Bakan Bak'ın öncülüğünde 4 Ocak Pazar günü ise "Bu toprakta izin var" sloganıyla anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk toplanma alanında bir araya gelecek katılımcılar, 09.00'da anma yürüyüşüne başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak.

Program, Ayyıldız Tören Alanı'ndaki Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile tamamlanacak.