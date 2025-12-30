Haberler

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde "Bu toprakta izin var" sloganıyla Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde "Bu toprakta izin var" sloganıyla Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek.

Bakanlığın açıklamasına göre gençlere tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak, atalarının zor şartlar altında gösterdiği fedakarlıkları anlamalarını sağlamak amacıyla geleneksel hale gelen Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer alacağı anma etkinliklerine, binlerce genç ve vatandaş katılacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi Ankara'dan Kars'a tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Gençler ve şehit çocuklarından oluşacak kafile, Sarıkamış'a Doğu Ekspresi ile gidecek. Kafile, 2 Ocak Cuma günü Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış yolculuğuna çıkacak.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Bakan Bak'ın katılımıyla Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapılacak. Açılışın ardından meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek.

Bakan Bak'ın öncülüğünde 4 Ocak Pazar günü ise "Bu toprakta izin var" sloganıyla anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk toplanma alanında bir araya gelecek katılımcılar, 09.00'da anma yürüyüşüne başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak.

Program, Ayyıldız Tören Alanı'ndaki Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile tamamlanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak