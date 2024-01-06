Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvasında İkinci Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvasında Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu il ikincisi olurken, Çanakçı Ortaokulu da il dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası tamamlandı. Turnuvada Sarıgöl ilçesine temsil eden 2 ortaokuldan biri 2'nci diğeri de 4'üncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu finalde karşılaştığı Şadi Turgutlu Ortaokulu'na yenilerek il ikincisi olurken, yine aynı turnuvada Salihli Namık Kemal Ortaokulu ile karşılaşan Sarıgöl Çanakçı Ortaokulu da il 4'üncüsü oldu.

Okul sporlarından voleybolda alınan sonuçlardan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğrencilerimizi turnuvaya hazırlayan öğretmenlerimizi ve turnuvada ter döken bütün öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi. - MANİSA