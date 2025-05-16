Sarıgöl'de Voleybol Turnuvası Başladı

Sarıgöl'de Voleybol Turnuvası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası, 20 takımın katılımıyla başladı. Turnuvada takımlar grup aşamalarında mücadele edecek ve ilk iki sırayı alan ekipler yarı finale yükselebilecek.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası başladı. Turnuvaya ilçeden toplam 20 takım katıldığı öğrenildi.

Kaymakamkık Voleybol Turnuvası müsabakalarının Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklanırken, takımların dört gruba ayrıldığı, grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan ekiplerin yarı finale yükselme hakkı elde edeceği bildirildi. Kaymakam Dalak'ın da Kaymakamlık takımında mücadele ettiği ve ilk maçlarını 2-0 kazandıkları öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası bir ay boyunca sürecek. İlçemiz adeta voleybola doyacak. Gençlerimiz arasında birlik ve dayanışmayı artırmak, boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak en temel amacımızdır." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupaları, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak tarafından takdim edilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'da kurulacak masada
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Adını sır gibi saklıyorlar! Fenerbahçe'de yeni imza
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza

Bir zamanların dünyanın en iyi sol bekinden 2 yıllık imza
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.