Sarıgöl'de voleybol heyecanı

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum ve mahalleler arasında düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum ve mahalleler arasında düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya ilgi oldukça yoğundu. 16 takımın katıldığı voleybol turnuvasının ilk gününde Bahadırlar spor, Karacaali spor'u 2-1 yendi. İkinci maçta ise Sarıgöl İmam Hatip Lisesi, Sarıgöl Belediyesi'ni 2-1 mağlup etti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, düzenlenen voleybol turnuvası hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İlçe genelinde gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak, gençler arasında arkadaşlık dostluk duygularını geliştirmek, gençlerimizin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmek ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bu tarz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Turnuva 25 Mayıs günü final maçı ile tamamlanacak. İlk üç takıma kupa ve madalyaları Kaymakamımız Ali Arıkan tarafından verilecek." - MANİSA