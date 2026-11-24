Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen dart turnuvasında öğretmenler kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı geçen turnuvada dereceye giren öğretmenlere madalyaları takdim edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen dart turnuvası, öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli ve heyecanlı anlara sahne olan yarışmada öğretmenler dereceye girebilmek için mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere madalyaları verildi.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, etkinliğe yoğun katılım gösteren öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğretmenlerimize yoğun katılımları için teşekkür eder, dereceye giren öğretmenlerimizi tebrik ederim." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı