Haberler

Kur'an kurslarında dostluk sahaya taşındı

Kur'an kurslarında dostluk sahaya taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, camiler arası düzenlenen halı saha futbol turnuvasında spor yaparak farklı mahallelerden yaşıtlarıyla dostluk kuruyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, düzenlenen halı saha turnuvasında hem spor yapıyor hem de farklı camilerden yaşıtlarıyla tanışarak dostluklarını pekiştiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler, camiler arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında bir araya geliyor. Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlere de katılan öğrenciler, turnuva sayesinde yeni arkadaşlıklar kurarak dostluklarını güçlendiriyor.

Sarıgöl'de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla görevli imam hatipler tarafından düzenlenen dostluk maçları büyük ilgi görüyor. Farklı mahallelerdeki camilerin Kur'an kursu öğrencilerini buluşturan turnuvada çocuklar hem spor yapıyor hem de takım ruhunu ve paylaşma kültürünü geliştiriyor.

Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan, düzenlenen etkinliğin çocukların sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin yanı sıra spor yapmalarını, farklı kurslardaki arkadaşlarıyla tanışmalarını ve yeni dostluklar kurmalarını amaçladık. Halı saha turnuvası bu hedefe ulaşmamızda önemli katkı sağlıyor. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bu tür sportif etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler ise hem eğitim almanın hem de futbol oynayarak farklı camilerden arkadaşlarıyla tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Turnuvanın yaz boyunca belirlenen program dahilinde devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
'Yeni Parti' için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsüsünde olacak

Yarın son kez CHP kürsüsünde olacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı tepki çekti
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor