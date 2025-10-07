Sarıgöl'de Gençlere Okçuluk Kursu İlgi Görüyor

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk kursuna katılan gençler kısa sürede okçuluk kursunu sevdiler ve hedefe attıkları okları tam isabet İsabet ettirdiler.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okçuluk kursu açıldı. Gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören kursta Antrenör Hakan Kuruca tarafından verilen eğitimler tam isabet gerçekleştiriliyor. Gençlerin kursa özellikle çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kuruca, "İllerde ilk kez açılan okçuluk sporu ilgi gördü. Kısa sürede gençler öğrendiler.Attıkları oklar ile hedefi tam isabet ettiriyorlar bu sevindirici bir olay. Kurs bitiminden sonra talep bar tekrar açacağız. Amaçımız ata sporunu yaşatmak ve sevdirmek" dedi.

Geleneksel Türk okçuluğunu gençlere sevdirmeyi hedeflediklerini belirten Sarıgöl içe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Sarıgöl'de açmış olduğumuz okçuluk kursu için yeni kayıtlarımız devam eğmektedir şu an 50 kursiyer kurs almaktadır ilerleyen günlerde yetişkinler için kursumuz devam edecek. Okullarımızda da okçuluk kursu öğretmenimizde tanıtım yaptı" diye konuştu. - MANİSA