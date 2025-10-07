Haberler

Sarıgöl'de Gençlere Okçuluk Kursu İlgi Görüyor

Sarıgöl'de Gençlere Okçuluk Kursu İlgi Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk kursu, gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Antrenör Hakan Kuruca, katılımcıların okları hedefe tam isabetle atmasını sağladı. Kurs sonunda ata sporu olan okçuluğun gençlere sevdirilmesi hedefleniyor.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk kursuna katılan gençler kısa sürede okçuluk kursunu sevdiler ve hedefe attıkları okları tam isabet İsabet ettirdiler.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okçuluk kursu açıldı. Gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören kursta Antrenör Hakan Kuruca tarafından verilen eğitimler tam isabet gerçekleştiriliyor. Gençlerin kursa özellikle çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kuruca, "İllerde ilk kez açılan okçuluk sporu ilgi gördü. Kısa sürede gençler öğrendiler.Attıkları oklar ile hedefi tam isabet ettiriyorlar bu sevindirici bir olay. Kurs bitiminden sonra talep bar tekrar açacağız. Amaçımız ata sporunu yaşatmak ve sevdirmek" dedi.

Geleneksel Türk okçuluğunu gençlere sevdirmeyi hedeflediklerini belirten Sarıgöl içe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Sarıgöl'de açmış olduğumuz okçuluk kursu için yeni kayıtlarımız devam eğmektedir şu an 50 kursiyer kurs almaktadır ilerleyen günlerde yetişkinler için kursumuz devam edecek. Okullarımızda da okçuluk kursu öğretmenimizde tanıtım yaptı" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor! Dünya devi son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin peşinde

Herkes onu konuşuyor! Son 5 maçta yaptıkları olay oldu
Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu

Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.