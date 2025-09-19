Sarıgöl'de Geleneksel Türk Okçuluğu Kursları Öğrencilere Tanıtıldı

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Geleneksel Türk Okçuluğu" kurslarının okullarda öğrencilere tanıtımına başlandı.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu ve Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Tanıtımlarda öğrencilere "Geleneksel Türk Okçuluğu" ve önemi hakkında bilgi verildi.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım, kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geleneksel Türk okçuluğu kursumuz açık ve yoğun talep görüyor. Bu nedenle okulları okçuluk antrenörümüz Hakan Kuruca ile birlikte ziyaret ederek tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın hem görsel olarak hem de bilgilerle donatılması bizi çok mutlu ediyor. İlginin artması sevindirici bir durum" dedi. - MANİSA