Sarı kartı bilerek mi gördü? Gedson Fernandes eleştirilere cevap verdi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'ten siyah-beyazlı taraftarlara bir özür mesajı geldi. Süper Lig'de konuk olduğu Karagümrük mücadelesinde maçın bitiminde hakeme temas ederek itiraz eden ve gördüğü sarı kart nedeniyle Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştüğü için eleştirilere maruz kalan yetenekli futbolcu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de 5 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, ligin 22. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelede sarı kart görerek gelecek hafta cezalı duruma düşen yıldız futbolcu Gedson Fernandes'ten gördüğü sarı kartla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.

"GERÇEKLİKTEN UZAK YORUMLARA ŞAHİT OLDUM"

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson açıklamasında, "Dün gördüğüm sarı kartla ilgili gerçeklikten uzak yorumlara şahit oldum. Bunlar tabii ki doğru değil. Sarı kartı elbette görmemeliydim ancak bu tamamen kazanma hırsına yenik düşmemle alakalıydı. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"ELİMDE OLSA HER MAÇ OYNARIM"

Orta saha oyuncusu açıklamasının devamında; "Elimde olsa her maç oynamak isterim. Ben, hedefleri olan profesyonel bir futbolcuyum. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum." dedi.