Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı-lacivertli yönetimin yüksek maaş ve düşen performans gerekçesiyle Talisca'nın sözleşmesini uzatmama kararı aldığını duyurdu.

YÜKSEK MAAŞ VE PERFORMANS ETKİLİ OLDU

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Talisca'nın, yüksek yıllık ücreti kulüp yönetimini zor durumda bırakmıştı. Ayrıca yıldız futbolcunun performansında da istikrarsızlık yaşanması, bu kararın alınmasında etkili oldu. Yönetimin, bütçeyi daha verimli kullanmak adına yeni sezonda farklı bir ofans planına yönelmesi bekleniyor.

FLAMENGO VE GREMIO TAKİPTE

Talisca'ya, daha önce ülkesinden Flamengo ve Gremio gibi kulüplerin ilgi gösterdiği biliniyor. Brezilyalı yıldızın, sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali giderek güçleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı-lacivertli forma altında şimdiye kadar 35 resmi maçta görev alan Talisca, 15 gol ve 3 asist üretti. Gol katkısına rağmen, özellikle büyük maçlardaki düşük temposu ve savunma katkısının azlığı, eleştiri konusu olmuştu.