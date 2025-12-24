Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından gündeme gelen 'Saran'ın yerine mi geçecek?' iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Torunoğulları, Saran'ın yanında olduklarını ve görevlerinin başında olduklarını belirtti.

  • Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardındaki 'Saran'ın yerine mi geçecek?' söylentilerine sosyal medyadan yanıt verdi.
  • Ertan Torunoğulları, 'Başkanımız Sadettin Saran'ın yanında, Fenerbahçemiz için görevimizin başındayız. Yolumuz belli, hedefimiz net' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından gündeme gelen "Saran'ın yerine mi geçecek?" söylentileri üzerine sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADAN NET MESAJ

Torunoğulları, kendisi hakkında çıkan iddialara doğrudan yanıt verirken, Fenerbahçe yönetimindeki duruşlarını da net ifadelerle ortaya koydu. Sarı-lacivertli yönetici paylaşımında iki cümleyle şu mesajı verdi:

"BAŞKANIMIZIN YANINDA, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Ertan Torunoğulları, paylaşımında, "Başkanımız Sadettin Saran'ın yanında, Fenerbahçemiz için görevimizin başındayız. Yolumuz belli, hedefimiz net" ifadelerini kullandı.

Haber YorumlarıAli Çelik:

ihdidar in amacı Fenerbahçe yi ele geçirmek ama gerçek şu ki bu artık o kadar çok Zor Ali Koç gider Sadettin saran gelir Sadettin saran gider Ali Koç gelir artık bitti şapka düştü kel göründü

