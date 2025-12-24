Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından gündeme gelen 'Saran'ın yerine mi geçecek?' iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Torunoğulları, Saran'ın yanında olduklarını ve görevlerinin başında olduklarını belirtti.
Torunoğulları, kendisi hakkında çıkan iddialara doğrudan yanıt verirken, Fenerbahçe yönetimindeki duruşlarını da net ifadelerle ortaya koydu. Sarı-lacivertli yönetici paylaşımında iki cümleyle şu mesajı verdi:
Ertan Torunoğulları, paylaşımında, "Başkanımız Sadettin Saran'ın yanında, Fenerbahçemiz için görevimizin başındayız. Yolumuz belli, hedefimiz net" ifadelerini kullandı.