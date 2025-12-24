Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından gündeme gelen "Saran'ın yerine mi geçecek?" söylentileri üzerine sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADAN NET MESAJ

Torunoğulları, kendisi hakkında çıkan iddialara doğrudan yanıt verirken, Fenerbahçe yönetimindeki duruşlarını da net ifadelerle ortaya koydu. Sarı-lacivertli yönetici paylaşımında iki cümleyle şu mesajı verdi:

"BAŞKANIMIZIN YANINDA, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Ertan Torunoğulları, paylaşımında, "Başkanımız Sadettin Saran'ın yanında, Fenerbahçemiz için görevimizin başındayız. Yolumuz belli, hedefimiz net" ifadelerini kullandı.