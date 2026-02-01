Haberler

Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 90+10'da penaltıdan attığı golle 2-1 yendi. Rayo Vallecano, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

  • Real Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu Santiago Bernabeu'da 2-1 yendi.
  • Real Madrid'in golleri 15. dakikada Vinicius Junior ve 90+10'da penaltıdan Kylian Mbappe tarafından atıldı.
  • Rayo Vallecano'da Pathe Ciss ve Josep Maria Chavarria Perez kırmızı kart gördü.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

90+10'DA İNANILMAZ SON

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vinicius Junior ve 90+10'da penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü 49. dakikada Jorge De Frutos ile geldi.

ARDA GÜLER 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 77 dakika sahada kaldı.

İKİ KIRMIZI KART BİRDEN

Rayo Vallecano'da Pathe Ciss ve Josep Maria Chavarria Perez, son anlarda gördükleri kırmızı kart sonucu takımını 9 kişi bıraktı.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste altıncı kez kazanan Real Madrid, 54 puana yükselerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Rayo Vallecano, 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.

500

