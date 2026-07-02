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Santi Cazorla, futbolu bıraktığını açıkladı

Santi Cazorla, futbolu bıraktığını açıkladı
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Arsenal ve Villarreal formaları da giyen İspanyol futbolcu Santi Cazorla, 41 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 23 yıllık kariyerinde 13 kupa kazanan Cazorla, 2016'daki ağır sakatlığının ardından sahalara dönmeyi başarmıştı.

Kariyerinde bir dönem Arsenal ve Villareal formaları da giyen İspanyol futbolcu Santi Cazorla, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Geride kalan sezonda İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Oviedo forması giyen 41 yaşındaki Santi Cazorla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. İspanyol futbolcu, kariyerinde daha önce Arsenal ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi. Santi Cazorla, 23 yıllık kariyeri boyunca 13 kupa kazanma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcu; 2 FA Cup, 1 Intertoto Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 2 Katar Yıldızlar Ligi, 2 Katar Emir Kupası, 1 Katar Lig Kupası ve 1 Katar Yıldızlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Cazorla, milli takım düzeyinde ise 2 kez Avrupa Şampiyonluğu elde ederken, 1 kez İspanya'da yılın futbolcusu, 1 kez de Arsenal'de yılın futbolcusu seçildi.

İspanyol futbolcu, 2016 yılında Arsenal formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ludogorets maçında sakatlanarak sağ ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Sonrasında defalarca ameliyat masasına yatan ve ayağını kaybetme tehlikesi geçiren Cazorla, kendi vücudundan yapılan doku nakliyle sağlığına kavuşmuş ve 636 gün sonra Villarreal formasıyla yeniden sahalara dönmüştü.

Cazorla, kariyeri boyunca Villarreal, Arsenal ve Real Oviedo gibi takımlarda 600'ün üzerinde maça çıktı. İki ayağını da etkili kullanabilen futbolcu, kulüp kariyeri boyunca 100'ün üzerinde gol ve asist katkısı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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