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Erhan Kuşkapan, Santa Lucia'da

Erhan Kuşkapan, Santa Lucia'da
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Malta ekibi Santa Lucia FC, kaleci antrenörlüğü için Türk antrenör Erhan Kuşkapan ile anlaştı. Kuşkapan, daha önce Ampute Milli Takımı ile uluslararası başarılar elde etmişti.

Malta ekibi Santa Lucia FC, kalesini Türk kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan'a emanet etti.

Malta ekibi Santa Lucia FC, kaleci antrenörlüğü için Erhan Kuşkapan ile anlaştı. Yeni sezonda Santa Lucia FC'nin kalecilerini Kuşkapan çalıştıracak.

Erhan Kuşkapan kimdir?

Erhan Kuşkapan, Ankaraspor, Bandırmaspor, Bodrumspor, Tokatspor, Keçiörengücü gibi takımlarda 15 yıl profesyonel kalecilik yapmasının ardından antrenörlük kariyerime başladı. Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olan Kuşkapan, yüksek lisansını ise Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yaptı. UEFA - A Lisans sahibi olan Erhan Kuşkapan, iyi derecede İngilizce de bilmekte. 2020-2021 sezonunda hem oyuncu hem teknik direktör olarak TFF 2. Lig ekibi Ankara Bugsaş Spor'da o sezon için profesyonel liglerde görev yapan en genç teknik direktör oldu. Ardından Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ile 1 Dünya ve 2 Avrupa Kupası ile uluslararası düzeyde 1 Dünya, 2 Avrupa kupası olan tek antrenör olarak dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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