Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Mağlup Etti
Şanlıurfaspor, 1. ligde 8. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla geçti. Aly Malle, attığı üç golle maçın yıldızı oldu.
Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, -
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Deniz Kayatepe, Mahmut Gülle, Yusuf Susuz
ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Mboula, Fatih, Miraç (Dk. 46 Ahmet), Burak, Nafican (Dk. 38 Ofosu), Hakan, Hasan, Malle (Dk. 84 Mehmet Yüksel, Kayode (Dk. 70 Forsell), Cuma (Dk. 38 Begic)
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet - Yiğit, Mert, (Dk. 90 Osman) Erşan, Ferhat, Emircan, Berat, Atakan (Dk. 80 Furkan), Nuri (Dk. 69 Cengizhan), Mehmet Güneş (Dk. 90 Mehmet Taştan), Kerem (Dk. 68 Umut)
GOLLER: Dk. 53, 73 ve 79 Aly Malle ( Şanlıurfaspor )
KIRMIZI KART: Dk. 88 Mboula ( Şanlıurfaspor )
SARI KARTLAR: Mehmet Güneş, Ferhat ( Yeni Malatyaspor )
1'nci ligin 8'inci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
53'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisinden Malle'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
73'üncü dakikada Forsell ortasında Malle'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
79'uncu dakikada Forsell'in şutunda kaleciden dönen topa düzgün vuruş yapan Malle, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
Şanlıurfaspor, maçı 3-0 kazandı.
( )