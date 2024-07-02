Şanlıurfaspor, kaleci Abdulkadir Sünger'i transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Denizlispor'dan kaleci Abdulkadir Sünger'i transfer etti. Kulüp başkanı ve yardımcısı da imza töreninde yer aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son olarak Denizlispor forması giyen kaleci Abdulkadir Sünger'i renklerine bağladı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Denizlispor'dan 24 yaşındaki kaleci Abdulkadir Sünger ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yardımcısı Muharrem Aydın da imza töreninde yer aldı.