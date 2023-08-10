Şanlıurfaspor, Joaquin Matias Ardaiz de los Santos'u transfer etti

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, İsviçre'nin FC Luzern takımında forma giyen 24 yaşındaki Uruguaylı santrafor Joaquin Matias Ardaiz de los Santos'u transfer etti. Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz geçtiğimiz sezon Luzern'de forma giyen 24 yaşındaki santrafor Joaquin Matias Ardaiz de los Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.' ifadesi kullanıldı.