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Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yenerek Öne Geçti

Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yenerek Öne Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Kayode'nin iki golü ve Zuzek'in kendi kalesine attığı gol maçın kaderini belirledi.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran

Şanlıurfaspor : Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 65 Ofosu), Mboula, Fatih Eren, Malle, Kayode (Dk. 90 Ahmet Gökbayır) Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun (Dk. 56 Stefan) Miraç Acer, Muhammed Gönülaçar, Begic

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 62 Samet Onur), Etebo, Çağrı Fedai (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Oğuzhan Berber, Zuzek, Mikail Okyar, Nalepa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak) Ensar Kemaloğlu, Amilton, Metehan Mimaroğlu

Goller: Dk. 52 Zuzek ( Gençlerbirliği ), Dk. 61 ve 71 Kayode ( Şanlıurfaspor ), Dk. 68 Zuzek (Kendi kalesine)

Sarı kartlar: Dk. 89 Oğuzhan Berber ( Gençlerbirliği )

Kırmızı kartlar: Dk. 57 Mikail Okyar ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor
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