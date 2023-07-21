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Şanlıurfaspor, Eyüpspor'dan Olivier Thill'i transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Şanlıurfaspor, Eyüpspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Olivier Thill'i transfer etti. Kulüp başkanı Haçim İzol, transferin hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Eyüpspor'da forma giyen Olivier Thill'i transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Olivier Thill ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kulüp başkanı Haçim İzol, transferin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Eyüpspor Spor Haberler

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