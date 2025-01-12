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Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Maçta tek gol, Dk. 57'de Hasan Hüseyin Acar'dan geldi. Erzurumspor FK'dan Eren Tozlu, Dk. 74'te kırmızı kart gördü.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Gürcan Hasova, Şenol Bektaş, Serdar Soydan

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Süleyman Koç), Gökhan Akkan (Dk. 46 Yakup Kırtay), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 72 Salih Sarıkaya), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 71 Koray Kılınç), Eren Tozlu, Mamba (Dk. 46 Furkan Özhan)

Şanlıurfaspor : Tokotaev, Mboula, Fatih Eren, Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Begic (Dk. 81 Cuma Menize), Ashkovski, Ofosu (Dk. 86 Ahmet Gökbayrak), Kayode (Dk. 90+6 Forsell)

Gol: Dk. 57 Hasan Hüseyin Acar ( Şanlıurfaspor )

Kırmızı Kart: Dk. 74 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Gökhan Akkan, Dk. 35 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 9 Begic, Dk. 86 Ofosu ( Şanlıurfaspor )

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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