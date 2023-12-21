21 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Çorum FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - Çorum FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Şanlıurfaspor- Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor- Çorum FK maçı ne zaman?

ŞANLIURFASPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 21 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak. Maçı TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Şanlıurfa'da, GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.