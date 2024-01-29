Şanlıurfaspor, Boluspor'a 1-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde karşılaştığı Boluspor'a 1-0 yenildi. Futbolcular, sahaya üzerlerinde 6 şubat depremini yaşayan illerin isimlerinin yazıldığı tişörtlerle çıktı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Semih Karadeniz'in ceza sahasına gönderdiği topa Şanlıurfalı hiçbir futbolcu dokunamayınca top kalecide kaldı.

6. dakikada Daniel Avramovski'nin ceza sahası içinde vurduğu top yandan auta çıktı.

25. dakikada, ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Anıl Koç'un vuruşunu kaleci Aydın ayaklarıyla kornere çeldi.

36. dakikada Anıl Koç'un ceza sahası içerisinde önünde bulduğu topa vuruşunu kaleci Aydın uzanarak kornere çeldi.

37. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Onur'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

47. dakikada Barış Gök'ün ceza sahasına gönderdiği ortada kaleye yönelen topa kaleci son anda kornere çeldi.

48. dakikada, ceza sahasına gönderilen topa Şanlıurfasporlu oyuncular üst üste vurdu ama top bir türlü filelerle buluşmadı ve defans uzaklaştırdı.

51. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahası içerisinde verdiği pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Daniel Avramovski, sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

72. dakikada, Harris'in ortasında Barış Ekincier'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

77. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Mboula'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

90. dakikada, kornerden gelen topa Şanlıurfasporlu oyuncuların kale ağzında üst üste vuruşlarını kaleci kurtarmayı başardı ve topun filelerle buluşmasını engelledi.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kaan Çalışır, Cem Özbay

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Barış Gök, Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 72), Oliver Thill (Tolga Ünlü dk. 72), Barış Ekincier (Aldair Balde dk. 80), Landel, Dening (Harris dk. 60), Marco Paixao

Yedekler: Tokotaev, Diogo Alexis, Ümit Kurt, Adem Eren Kabak, İshak Çakmak, Cebrail İrtürk

Teknik Direktör: İrfan Buz

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Youssouf Oularé, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Anıl Koç, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 84), Daniel Avramovski, Abdoulaye Diarrassouba (Hakan Bilgiç dk. 90), Vüsal İsgndrli (Ercan Coşkun dk. 90), Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk. 73)

Yedekler: İsmail Çepe, Kerem Paykoç, İshak Karaoğul, Tolunay Artuç, Berk Yıldız, Camara

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Daniel Avramovski (dk. 51) (Boluspor)

Sarı kartlar: Naby Youssouf Oularé, Anıl Koç (Boluspor) Barış Gök, Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA