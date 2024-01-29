Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfaspor, Boluspor'a 1-0 yenildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde Boluspor'a 1-0 yenildi. Futbolcular, depremzedeleri anmak için tişörtlerle sahaya çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde karşılaştığı Boluspor'a 1-0 yenildi. Futbolcular, sahaya üzerlerinde 6 şubat depremini yaşayan illerin isimlerinin yazıldığı tişörtlerle çıktı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Semih Karadeniz'in ceza sahasına gönderdiği topa Şanlıurfalı hiçbir futbolcu dokunamayınca top kalecide kaldı.

6. dakikada Daniel Avramovski'nin ceza sahası içinde vurduğu top yandan auta çıktı.

25. dakikada, ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Anıl Koç'un vuruşunu kaleci Aydın ayaklarıyla kornere çeldi.

36. dakikada Anıl Koç'un ceza sahası içerisinde önünde bulduğu topa vuruşunu kaleci Aydın uzanarak kornere çeldi.

37. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Onur'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

47. dakikada Barış Gök'ün ceza sahasına gönderdiği ortada kaleye yönelen topa kaleci son anda kornere çeldi.

48. dakikada, ceza sahasına gönderilen topa Şanlıurfasporlu oyuncular üst üste vurdu ama top bir türlü filelerle buluşmadı ve defans uzaklaştırdı.

51. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahası içerisinde verdiği pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Daniel Avramovski, sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

72. dakikada, Harris'in ortasında Barış Ekincier'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

77. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Mboula'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

90. dakikada, kornerden gelen topa Şanlıurfasporlu oyuncuların kale ağzında üst üste vuruşlarını kaleci kurtarmayı başardı ve topun filelerle buluşmasını engelledi.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kaan Çalışır, Cem Özbay

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Barış Gök, Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 72), Oliver Thill (Tolga Ünlü dk. 72), Barış Ekincier (Aldair Balde dk. 80), Landel, Dening (Harris dk. 60), Marco Paixao

Yedekler: Tokotaev, Diogo Alexis, Ümit Kurt, Adem Eren Kabak, İshak Çakmak, Cebrail İrtürk

Teknik Direktör: İrfan Buz

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Youssouf Oularé, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Anıl Koç, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 84), Daniel Avramovski, Abdoulaye Diarrassouba (Hakan Bilgiç dk. 90), Vüsal İsgndrli (Ercan Coşkun dk. 90), Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk. 73)

Yedekler: İsmail Çepe, Kerem Paykoç, İshak Karaoğul, Tolunay Artuç, Berk Yıldız, Camara

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Daniel Avramovski (dk. 51) (Boluspor)

Sarı kartlar: Naby Youssouf Oularé, Anıl Koç (Boluspor) Barış Gök, Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Boluspor Trendyol Aydın Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir? Rüyada dalgalı deniz görmek ne demek? Rüyada dalgalı denizde yüzmek, dalgadan kaçmak ne demek? Rüyada dalgalı deniz görmek nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title