Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş Koşusu düzenlendi

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11 Nisan Kurtuluş Koşusu, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada, erkeklerde Azat Demirtaş, kadınlarda ise Fatma Arık birinci oldu.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11 Nisan Kurtuluş Koşusu, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda atletler, çeşitli yaş kategorilerinde mücadele etti.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş'un da katıldığı koşuya kimi vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle kimileri de çocuklarıyla katıldı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınında başlayan yarış, kurtuluş gününe atfen 11 kilometrelik mesafedeki Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde sona erdi.

Yarışmada, erkeklerde birinci Azat Demirtaş, ikinci Barış Demirtaş, üçüncü ise İbrahim Baran oldu. Kadınlarda ise Fatma Arık birinci, İnci Kalkan ikinci, Zeliha Gümüş üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
