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Şanlıurfa haberi | Sivas Belediyespor, Şanlıurfa maçına hazırlanıyor

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Şanlıurfa haberi | Sivas Belediyespor, Şanlıurfa maçına hazırlanıyor

Şanlıurfa habere göre Sivas Belediyespor, ligin 2. haftasında sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivas Belediyespor, ligin 2. haftasında sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde akşam saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra çift kale maçla günü tamamladı.

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve As Başkan Cem Yılmaz, takımın yaptığı antrenmanını izledi. Sivas Belediyespor yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Şanlıurfaspor 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Muhsin Yazıcıoğlu Şanlıurfaspor Sivas Spor Haberler

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